أعلام الحشد الشعبي: تفكيك عبوة محلية الصنع جنوب سامراء

2020/05/28 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز فككت فرق مكافحة المتفجرات في اللواء 41 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، عبوة محلية الصنع جنوب سامراء.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرقة مكافحة المتفجرات في اللواء 41 بالحشد الشعبي توجهت لعبوة محلية الصنع (جليكان) كانت متروكة في الادغال في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء بناء […]

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