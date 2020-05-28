2020/05/28 | 23:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تصاعدت اعمال العنف في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية، اليوم الخميس، لتصل الى قتيل واحد وعشرات الجرحى، بعد تظاهرات غاضبة إثر مقتل جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي، خنقا على يد ضابط شرطة.وشهدت مدينة مينيابوليس الواقعة بولاية مينيسوتا الأميركية أعمال عنف عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي خلال المظاهرات.ودعا قائد شرطة المدينة المتظاهرين الحفاظ على هدوئهم لتجنب الفلتان، لكن الصدامات وقعت ليلا، حيث أغلق مئات المتظاهرين الشوارع وساروا باتجاه مركز الدائرة الثالثة التابع لشرطة مينيابوليس للتنديد بوفاة جورج فلويد، ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة، فيما قمعتهم قوات الشرطة بإطلاق النيران ورش رذاذ الفلفل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا : موت ودخان و"حواسم" بعد مقتل "فلوريد جورج" بيد الشرطة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا : موت ودخان و"حواسم" بعد مقتل "فلوريد جورج" بيد الشرطة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).