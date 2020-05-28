الجزائر.. تمديد إجراءات الحجر إلى 13 حزيران مع استثناء 4 مدن

2020/05/28 | 23:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، تمديد إجراءات الحجر المنزلي في جميع المدن الجزائرية، باستثناء ولايات تندوف وسعيدة وإليزي وتمنراست.وستطبق إجراءات الحجر المنزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي على ولايات باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، […]

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