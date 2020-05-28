شرطة بابل تضبط مروج مشروبات كحولية متلبس بمدينة الحلة

2020/05/28 | 23:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل أعلنت قيادة شرطة بابل، الخميس، القبض على مروج للمشروبات الكحولية في مدينة الحلة.وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، أن “قوة من مركز شرطة سيف سعد التابع لقسم شرطة الاقضية تمكنت خلال عملية أمنية من القبض على مروج مشروبات كحولية متلبس وبحوزته نحو (٤٣٠) علبة مختلفة الانواع ضبطت محملة داخل دراجة نارية ( […]

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