34 إصابة بكورونا في كوردستان خلال يوم واحد

2020/05/28 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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