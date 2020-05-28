أربيل تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا وتحذر من

2020/05/28 | 23:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن عدة قرارات على ضوء البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بشأن الاجراءات التي يتوجب تنفيذها خلال فترة حظر التجوال المقرر ان يبدأ اعتبارا من 31 ايار الحالي لغاية 15 حزيران المقبل.

وجاء في بيان لغرفة عمليات اربيل ، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد صدور البيان رقم 27 لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم، تم عقد اجتماع باشراف محافظ اربيل فرست صوفي لبحث كيفية مواجهة فيروس كورونا"، مبينا أن الاجتماع "توصل لاصدار عدد من القرارات تنفذ ابتداء من يوم الاحد 31 ايار".

وأوضح أن احد القرارات يقضي بأن "يلتزم سائقو مركبات النقل العام وسيارات الاجرة (التاكسي) والركاب بارتداء الكمامات والقفازات اليدوية وتنفيذ التعليمات الصحية الوقائية من مرض كورونا"، محذرا "المخالفين من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من البيان رقم 37 لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم".

كما تقرر، "ابلاغ جميع المولات والماركيتات والميني ماركيتات والاسواق والمحلات العامة بالالتزام بتنفيذ جميع التعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات للعمال واصحاب المحال والبائعين والمواطنين الذين يرتادون تلك الاماكن"، متوعدة المخالفين "باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم".

واشار البيان الى ان "المواطنين الذين يسكنون محافظات العراق الاخرى والمناطق المتنازع عليها من الراغبين بزيارة اربيل سواء اكانوا مدنيين ام من القوات الامنية، فانه وفقا لقرار وزارة الداخلية في حكومة الاقليم يتوجب التزامهم بحجر انفسهم لمدة 48 ساعة على حسابهم الخاص، وبعد ظهور نتيجة الفحص الذي يكون على حسابهم ايضا، البقاء في بيوتهم او جلب تقرير طبي يؤيد عدم اصابتهم بالمرض صادر قبل 24 ساعة من قدومهم الى اربيل وعليهم حجر انفسهم"، مؤكدا انه "خلاف ذلك فان جميع الذين الاشخاص القادمين من تلك المحافظات والمناطق لن يسمح لهم بدخول محافظة اربيل ".

ونوه البيان الى ان "الاشخاص الذين يريدون العودة من المحافظات والادارات المستقلة في الاقليم الى محافظة اربيل ان يتبعوا النظام الالكتروني للحصول على رخصة العودة والموجود على موقع وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان تحت عنوان(mio.gov.krd)".

وابلغ البيان مواطني وسكان حدود محافظة اربيل بأن "فيروس كورونا وصل الى مرحلة خطيرة ويتفشى يوما بعد يوم بشكل اكبر"، موضحا ان "مصدر عدد من المصابين بالمرض غير معروف وان قسما من الذين اصيبوا به اوضاعهم الصحية غير مستقرة"، مطالبا "الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة واي نوع من الملامسة والتجمع وان يرتدوا الكمامات".

وقررت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان ، تمديد حظر التنقل بين محافظات الإقليم وبقية محافظات العراق لغاية منتصف الشهر المقبل، كما دعت غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

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