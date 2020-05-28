وزير سابق يكشف لـ”العهد”: التقيت بالسيد السيستاني لطرح فكرة إقليم البصرة

2020/05/28 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن الوزير والنائب السابق ، وائل عبد اللطيف، اليوم الخميس، أنه التقى المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، لطرح فكرة إقليم البصرة.وقال عبد اللطيف في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “كل القوى السياسية تحالفت لرفض مشروع إقليم البصرة في وقت إدارتي للمحافظة”.وبين أن “التقيت بالسيد علي السيستاني لطرح إقليم البصرة […]

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