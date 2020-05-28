خلال 24 ساعة… مقتل 5 لاجئين عراقيين داخل مخيم “الهول” في سوريا

2020/05/28 | 23:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل لاجئ عراقي في العقد الخامس من عمره داخل #مخيم _الهول، فجر اليوم الخميس، فيما توفي أربعة آشخاص من عائلة واحدة صباحاً، جراء اندلاع النيران في خيمتهم الواقعة ضمن القطاع الأول المخصص للاجئين العراقيين.وقال…

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