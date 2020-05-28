الداخلية تحذر من 22 شائعة تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية

2020/05/28 | 23:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رصدت الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية عددا من الشائعات الامنية والسياسية والصحية والاقتصادية خلال 24 ساعة الماضية .وذكر بيان للوزارة ان قسم مكافحة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكن من رصد ثماني شائعات أمنية، وسبع شائعات سياسية، وثلاث شائعات صحية، وثلاث اقتصادية".وحذرت الوزارة المواطنين من نشر او تصديق هذه الشائعات ودعت الى استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .

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