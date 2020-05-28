صحة الاقليم تعلن عن اخر تحديث لاحصائية المصابين منذ بداية انتشار كورونا في كوردستان

2020/05/28 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة صحة الاقليم ، اليوم الخميس، عن تحديث جديد لاخر احصائية للمصابين في فيروس كورونا المستجد في كردستان.وذكرؤ بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان اخر تحديث لاحصائية المصابين منذ بداية انتشار فيروس كورونا COVID-19 في كوردستان هو كالاتي 566 اصابة 5 وفاة 409 حالات شفاء 152 حالة راقدة وزارة […]

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