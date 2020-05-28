غلق مركز قضاء سوق الشيوخ بعد تسجيل 23 اصابة بكورونا

2020/05/28 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار ، اليوم الخميس ، غلق مركز القضاء بعد تسجيل 23 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا .وقال قائممقام القضاء حسين فرج ان ” مركز القضاء عزل عن النواحي ومنع الدخول والخروج اليه وتطبيق حظر التجوال بعد تسجيل اصابات مؤكدة بفيروس كورونا “.واشار الى ” حجر […]

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