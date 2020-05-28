كربلاء تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/28 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الخميس ، عن تسجيل 22 إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، معظمهم من المحجورين صحيا .وقال مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحالات المشار اليها في البيان الوزاري كانت لمصابين ( 14 […]

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