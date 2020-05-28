هذولاك الرماد اللي على الشوارب اخي العزيز !! - كفاح جمعة كنجي

2020/05/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كفاح_جمعة_كنجي ئه وان خولي سه ر سنبيله نا كاكيمن..هذولاك الرماد اللي على الشوارب اخي العزيز !!!في اول سنين بعد الانتفاضة 1991 ساهمت عبر احدى اللجان التي كانت تدير الحياة في محافظة دهوك و بعد انسحاب النظام تحت ضغط الجماهير .لعلكم تتذكرون حينها اسقاط الورقه النقدية من فئة 25 دينار التي كان يطلق عليها الطبعة السويسرية والضجة التي رافقتها ..حينها كانت للجنتنا مبلغ في مصرف الرافدين فرع دهوك واغلبه كان من ......





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