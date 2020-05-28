صورة سلفادور الليندي . - محمد السعدي

2020/05/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي صورة سلفادور الليندي ..



ليس غريباً لكل من قرأ وسوف يقرأ المشهد المأساوي ، الذي أدى ، الى نهاية تراجيدية بنهاية حياة وموت الزعيمين في بلدين بعيدين ومختلفين العراق وتشيلي عبد الكريم قاسم وسلفادور الليندي ، الأ أن القائد اليساري الليندي أنهى حياته بعد أن خر صريعاً على عتبة باب قصره بآخر رصاصات من بندقية كلاشينكوف كان قد أهداها له رئيس كوبا فيديل كاسترو .



المشهد قريب بين الأثنين كلاهما خدعا من ق ......





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