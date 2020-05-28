المجلس الثوري لحركة فتح: شعبنا سيفشل مؤامرة القرن

2020/05/28 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اليوم الخميس، من التهاون مع من يهادن الاحتلال ويتساوق مع المشاريع التصفوية.وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، في بيان “إن قرارات القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال بما فيها التنسيق الامني، محل إجماع وطني وشعبي لأن […]

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