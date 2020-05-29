ترامب يجدد مزاعمه: فيروس كورونا هدية “سيئة” من الصين

2020/05/29 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع “تويتر” يوم الخميس، اتهامه الصين بالتسبب في جائحة كورونا، قائلا إن الفيروس “هدية سيئة” من بكين.وقال ترامب في التغريدة: “في جميع أنحاء العالم، قدمت الصين فيروس كورونا وهي (هدية) سيئة للغاية من الصين..هذا ليس جيدا!” وفي وقت سابق علق ترامب على تخطي […]

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