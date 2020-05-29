بابل تغلق المحافظة والأماكن العامة وتوجه دعوة لـ

2020/05/29 | 00:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم محافظ بابل، اليوم الخميس، القوات الامنية بـ"التهاون" في تنفيذ حظر التجول، وأصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا، فيما وجه دعوة لـ"المشككين" بوجود الفيروس.

وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "للأسف سجلنا اصابات جديدة في المحافظة"، مشيرا الى أن "هناك تهاونا من قبل الأجهزة المختصة في تنفيذ الحظر الصحي".

واضاف "وجهنا بغلق منافذ المحافظة مع المحافظات المجاورة وخاصة محافظة بغداد، كما وجهنا بغلق المولات والأماكن العامة"، مؤكدا "سنتخذ إجراءات جديدة بعد اجتماع خلية الأزمة".

وأوضح محافظ بابل، أن "موضوع الامتحانات سيتم مناقشته لاتخاذ القرار المناسب بذلك، كما سيتم مراجعة حظر التجوال بعد اجتماع خلية الأزمة".

ودعا محافظ بابل، من وصفهم "المشككين" بوجود الفايروس الى "مرافقتنا لزيارة الردهات الوبائية للتأكد من وجود الاصابات"، مشددا على ضرورة "الالتزام بقرارات خلية الازمة وتطبيق حظر التجوال".

وشهدت محافظة بابل، مساء اليوم الخميس، تسجيل خمس اصابات جديدة لملامسين ثلاثة منهم في قضاء المسيب، واثنان في ناحية الامام، ليكون عدد الراقدين في مستشفيات المحافظة 35 حالة مؤكدة.





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