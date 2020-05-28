2020/05/29 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تفاصيل وساطة الصلح بين أكراد سوريا؟

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