بابل تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا

2020/05/29 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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