2020/05/29 | 00:20 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).