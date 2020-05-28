اعتقال 4 عناصر من “داعش” في عملية إنزال جديدة بريف دير الزور

2020/05/29 | 00:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت قوة أميركية خاصة عملية إنزال جوي بعد منتصف ليل الأربعاء_الخميس، في قرية “جديد عكيدات” شرقي #دير_الزور، بالمشاركة مع قوة من المهام الخاصة التابعة لقوات #سوريا_الديمقراطية.واستهدفت العملية منزلاً في القرية، وأدت إلى اعتقال 4…

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