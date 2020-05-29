ارتفاع وفيات كورونا في تشيلي إلى 890 حالة

2020/05/29 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية التشيلية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 890 حالة.

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