“قيصر” سيُنهك لبنان إذا غامر بتعزيز العلاقات مع الأسد

2020/05/29 | 02:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مساعد وزير الخارجية الأمريكية “ديفيد شينكر” بأن العقوبات القادمة ضد دمشق قد تطال القوى السياسية اللبنانية في مطلع الشهر المقبل، في حال عززت العلاقات مع الدولة السورية، بظل استمرار نشاطات حزب الله الداعم لحكم…

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