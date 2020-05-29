2020/05/29 | 02:55 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة: مقتل ضابط بالجيش السوداني وإصابة جنود في هجوم ميليشيات إثيوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 02:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: مقتل ضابط بالجيش السوداني وإصابة جنود في هجوم ميليشيات إثيوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: مقتل ضابط بالجيش السوداني وإصابة جنود في هجوم ميليشيات إثيوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).