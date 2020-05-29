الصين: لا إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/05/29 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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