مصطلحات اقتصادية : العولمة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/29 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعني العولمة جعل الشيء عالميا أو دولي الانتشار في مداه وتطبيقه .



وقد ساعد التطور العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصالات على ازالة الحواجز بين شعوب العالم ليصبح العالم قرية كونية صغيرة.



ومنذ نشوء وتطور الرأسمالية وحتى الوقت الحاضر كانت وما تزال المجتمعات البشرية تعيش عملية سيرورة موضوعية لعملية تطور متسارعة وتوسيع مستمر لظاهرة تدويل العالم في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية بما فيها, التجاري ......





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