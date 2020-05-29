علوم الفقه والحديث في ميزان العلم الحديث (١) - جواد بولكيد

2020/05/29 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولكيد إن الحديث عن العلم في مجتمعات القرن الواحد والعشرين يحيلنا بشكل تلقائي إلى التفكير في الإنجازات التي تمت في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وبقية العلوم الطبيعية، وكل ما نتج عنها من تقدم تكنولوجي هائل، حول أنماط العيش الإنساني وحقق طفرة في جودة الحياة وغير فهمنا للكون والوجود، وكل شخص على سطح الأرض سمع عن أينشتاين وباستور وكوبرنيك...



وكلنا ننظر بإعجاب إلى هؤلاء العلماء العظماء ممن يسبرون أغوار المح ......





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