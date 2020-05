بالفيديو.. تويتر يقدم خاصية جديدة لمستخدميه

2020/05/29 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت غوغل ميزة جديدة لتضاف إلى تطبيقها الشهير "غوغل مابس" أو خرائط غوغل، المستخدَم للاستدلال على الاتجاهات خلال التنقل بين مختلف المناطق، فبعد أن كان الأمر يتطلب مشاركة الشخص عنوانه الكامل مع شخص يرغب بزيارته، بات الأمر أكثر بساطة، فكل ما يتطلبه اليوم هو مشاركة رمز مكون من ست خانات مع الطرف الآخر، يحمل جميع تفاصيل عنوانه.

وستساهم الميزة الجديدة بتسهيل الوصول إلى مناطق وشوارع أقل شهرة من تلك الرئيسية المعروفة، ولا يحتاج الحصول على رمز الموقع سوى الضغط على الدائرة الزرقاء الظاهرة في التطبيق فوق العنوان المطلوب مشاركته ليظهر الرمز المختصر.

أطلقت غوغل على ميزتها الجديدة لترميز العناوين بشكل مختصر اسم "بلس كودز".

ومن المتوقع أن تلقى الميزة الجديدة رواجا بين المستخدمين في الدول التي تفتقد العناوين فيها إلى الوضوح، أو التي لا تحمل شوارعها أسماء رسمية، ما يصعب استخدام التطبيق الذي سيعمل على إرشاد المستخدم اليوم باستخدام إحداثيات الموقع الجغرافية.

وبحسب غوغل، فعدم وجود عناوين واضحة مرتبط بالتسبب بمشاكل في حالات الطوارئ في بعض الحالات، كأن تحاول سيارة إسعاف الوصول إلى حادث لا يحمل عنوانا واضحا، بالقرب من بقالة فلان مثلا.

كما يعول على الميزة الجديدة بأن تسهل مهام سعاة البريد في إيصال الرسائل والطرود إلى أي موقع حول العالم.

ووفقا للشركة، فإن عددا يتجاوز ملياري شخص حول العالم لا يملكون عنوانا رسميا، أو يملكون عنوانا يصعب وصفه وتحديده بشكل دقيق.

وشارك أحدهم تغريدة عبر تويتر تبين رمزا لأحد العناوين في مدينة دلهي الهندية، هو G6F4+FR، بينما يظهر إلى جانبه العنوان التقليدي المفصل للموقع كالتالي:

"11 Community Center, Ashok Vihar, Saketm, New Delhi, Delhi 110017 India"

Google makes sharing Plus Codes easier in a push to simply addressing system globally https://t.co/mv19QAlhvo pic.twitter.com/pCJEWVwkVo— Edgar Golubey (@Edgargolubey) May 28, 2020

وكانت رموز العناوين متوفرة سابقا عبر تطبيق غوغل للخرائط، إلا أنها كانت تتطلب أن يحدد الشخص عنوانا بعينه، ثم وضع علامة "PIN" الحمراء على العنوان المحدد، ثم الضغط على العلامة للحصول على الرمز إلى جانب معلومات خطوط العرض والطول للعنوان.

