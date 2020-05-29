إبعد شوية يمكن نفوق - محمد أبو قمر

2020/05/29 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_أبو_قمر فتح المساجد في ظروف الزيادة المتنامية لحالات الإصابة بكورونا سوف يؤدي إلي منح كورونا فرصة إلتهام أكباد المصريين ، وربما ، بل من المؤكد أن سلوك الناس في المساجد سوف يؤدي إلي استفحال المصيبة ، ومن ثم زيادة الضغط علي المستشفيات ووضع الأطباء المحاهدين في وضع لا يحسدون عليه.وإذا حدث ذلك فإن المساجد ستصبح مفرخة للموت ، وتصبح الصلاة وسيلة للخراب ، ويصبح الإيمان المزعوم الطريق الأمثل للعذاب والألم.

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