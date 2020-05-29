الرئيس العراقي: لا زلنا بلدا يمر في مرحلة التعافي

2020/05/29 | 08:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، أن العراق ما يزال بلداً يمر في مرحلة التعافي، مؤكداً أن التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي هي تحديات ضخمة و...

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