2020/05/29 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سببت هدراً بالمال العام..ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 08:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سببت هدراً بالمال العام..ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سببت هدراً بالمال العام..ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).