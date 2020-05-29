زعيم داعش في تسجيل جديد: فرحون بما اصابكم.. اعدوا للمرحلة القادمة

2020/05/29 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال تنظيم داعش في رسالة صوتية إن وباء فيروس كورونا”عقاب أنزله الله على أعدائه“، وتعهد بشن مزيد من الهجمات.

وعرف الرجل في التسجيل الصوتي الذي نشر على مواقع للمتشددين، نفسه بأنه المتحدث باسم ”الدولة الإسلامية“ أبو حمزة القرشي.

وأضاف: ”أرسل الله بقدرته على اتباع فرعون طواغيت هذا الزمان وأشياعهم واتباعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابا من عنده هو أضعف مخلوقاته لا تراه الأعين وقد حير العالم بأسره وعلى رأسهم الطواغيت والجبابرة

وتابع: ”فاليوم دارت عليكم الدوائر… نحن نفرح اليوم على ما أصابكم من عذاب الله“.

وهذا هو التسجيل الصوتي الثالث للتنظيم المتشدد منذ اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا بعد مقتل أبو بكر البغدادي على أيدي قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث مخاطبا عناصر داعش: ”أعدوا للمرحلة القادمة ما تستطيعون من القوة ومن رباط الخيل… نوصيكم بالشدة على أعداء الله الكفرة خاطبوهم بالسيوف المرهفات وسيروا الغزوات… لا تتركوا يوما يمر على المرتدين وأسيادهم إلا ونغصت عليهم عيشهم فاكمنوا لهم في الطرقات“.

ولم يذكر أهدافا محددة، لكنه ذكر دولا ينشط فيها التنظيم مثل سوريا والعراق فضلا عن غرب أفريقيا.

ويكافح داعش لإعادة تنظيم صفوفه وتطوير استراتيجية جديدة منذ مقتل البغدادي.



وفقد آخر معاقله في سوريا العام الماضي بعد هزيمته من قبل في العراق.

وقال موقع سايت الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت إن التسجيل الصوتي ”يبدو حقيقيا“.

وأضاف: ”يردد المتحدث باسم داعش المشاعر التي تشير إلى أن كوفيد-19 عقاب إلهي“.

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