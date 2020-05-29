مكاتب للاستقطاب.. وسماسرة للتجنيد للقتال في ليبيا

2020/05/29 | 08:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستغل السماسرة الظروف المادية الصعبة، ويدعون الشبان للقتال في ليبيا مقابل رواتب منغرية

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