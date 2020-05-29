2020/05/29 | 09:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يعلق بشأن كورونا ويوجه رسالة لمقاتلين: استعدوا وسيروا الغزوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يعلق بشأن كورونا ويوجه رسالة لمقاتلين: استعدوا وسيروا الغزوات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يعلق بشأن كورونا ويوجه رسالة لمقاتلين: استعدوا وسيروا الغزوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).