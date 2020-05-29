2020/05/29 | 09:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: على الحكومة العراقية أن تكون واضحة جداً فيما تريده منا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: على الحكومة العراقية أن تكون واضحة جداً فيما تريده منا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: على الحكومة العراقية أن تكون واضحة جداً فيما تريده منا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).