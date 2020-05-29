2020/05/29 | 09:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة علق تنظيم داعش الإرهابي، في رسالة صوتية، بشان وباء فيروس كورونا المستجد بوصفه عقاب أنزله الله على أعدائه، فيما وجه رسالة الى مقاتليه للإستعداد للغزوات وشن الهجمات الارهابية.وعرَف الرجل في التسجيل الصوتي الذي نشر على مواقع للارهابيين نفسه بأنه المتحدث باسم تنظيم داعش الارهابي، أبو حمزة القرشي.وقال القرشي، "أرسل الله بقدرته على اتباع فرعون طواغيت هذا الزمان وأشياعهم واتباعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابا من عنده هو أضعف مخلوقاته لا تراه الأعين وقد حير العالم بأسره وعلى رأسهم الطواغيت والجبابرة".وأضاف "فاليوم دارت عليكم الدوائر...نحن نفرح اليوم على ما أصابكم من عذاب الله".وجاء في التسجيل الذي تلاه المتحدث باسم التنظيم أبي حمزة القرشي، "عاد الصحوات لاخراج رؤسهم وهم ياملونه ان تتيح لهم امريكا اعادة تنظيم فصائلهم المنقرضة وان تمنحهم اقليما يحكمونه لقاء ان يكون لهم جندا محضرين فى قتال دولة المسلمين واعاقة نشاط جنودها هناك".وأضاف "نحن جاهزون ومستعدون لاعادة الدرس من جديد مرات ومرات"، مشدداً بالقول "نحذرهم من أن يجعلوا انفسهم مرة أخرى حطبا للنار، حربكم معنا طويلة".وهذا هو التسجيل الصوتي الثالث للتنظيم الارهابي منذ اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا بعد مقتل أبو بكر البغدادي على أيدي قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا أواخر العام الماضي.وقال المتحدث مخاطبا مقاتلي الارهابي: "أعدوا للمرحلة القادمة ما تستطيعون من القوة ومن رباط الخيل...نوصيكم بالشدة على أعداء الله الكفرة خاطبوهم بالسيوف المرهفات وسيروا الغزوات...لا تتركوا يوما يمر على المرتدين وأسيادهم إلا ونغصت عليهم عيشهم فاكمنوا لهم في الطرقات".ويكافح التنظيم الارهابي لإعادة تنظيم صفوفه وتطوير استراتيجية جديدة منذ مقتل البغدادي.وفقد التنظيم آخر معاقله في سوريا العام الماضي بعد هزيمته من قبل في العراق.وقال موقع سايت الذي يراقب مواقع الارهابيين على الإنترنت إن التسجيل الصوتي يبدو حقيقيا.وأضاف "يردد المتحدث باسم تنظيم داعش الارهابي المشاعر الجهادية التي تشير إلى أن كوفيد-19 عقاب إلهي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يعلق بشأن كورونا ويوجه رسالة لمقاتليه: استعدوا وسيروا الغزوات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يعلق بشأن كورونا ويوجه رسالة لمقاتليه: استعدوا وسيروا الغزوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).