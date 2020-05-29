2020/05/29 | 09:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كنز} داعش المعتقل: هذا ما فعلناه بآثار العراق وسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 09:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({كنز} داعش المعتقل: هذا ما فعلناه بآثار العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({كنز} داعش المعتقل: هذا ما فعلناه بآثار العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).