الطائي يحذر من اتصال واشنطن بأعضاء لجنة المفاوضات العراقية مع اميركا

2020/05/29 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من تحركات السفارة الأميركية لاستغلال أعضاء لجنة المفاوضات العراقية مع اميركا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ابعاد هذه اللجنة عن الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الكتل المؤيدة للوجود الأميركي في العراق.وقال الطائي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “السفارة الأميركية ستحاول الوصول الى أعضاء لجنة المفاوضات […]

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