ثناء الزيدي.. مختار في بابل

2020/05/29 | 09:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض "المختار" لمضايقات أحياناً..لكنها تلقى الحب والاحترام من محيطها

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