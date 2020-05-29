2020/05/29 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منع بعض النواب من دخول قاعة المجلس، لافتا الى ان جميع الأسباب متوفرة لاقالته من منصبه بعد انتهاكه للدستور والنظام الداخلي للمجلس.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحلبوسي ارتكب الكثير من المخالفات الدستورية والمالية والانتهاكات القانونية ويتوجب على جميع الكتل المبادرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: الحلبوسي منع بعض النواب من دخول البرلمان وكل الأسباب متوفرة لاقالته ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: الحلبوسي منع بعض النواب من دخول البرلمان وكل الأسباب متوفرة لاقالته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).