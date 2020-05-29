كورونا يجبر ولاية نيويورك على إلغاء قانون عمره 200 عام

2020/05/29 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألغت ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الخميس، قانونا عمره 200 عام يمنع ارتداء كمامات نظرا لتعارضه مع الإجراءات الاحترازية لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد.وأشادت المدعي العام للولاية ليتيشيا جيمس بإلغاء القانون الذي كان يعد ارتداء مجموعة من الأشخاص كمامات في أماكن عامة مخالفة جنائية.وقالت ليتيشيا إنه كان من قبيل سياسة المنطق العام إلغاء […]

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