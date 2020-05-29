2020/05/29 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصلول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.

ونشرت البحرية الفنزويلية صور مرافقة السفن الفنزويلية للناقلة الإيرانية في مياه البلاد.

وكانت الناقة الثالثة "بيتونيا" قد رست بميناء فنزويلي يوم الخميس، بينما يستمر تفريغ شحنة الناقلتين الأولى والثانية.

يشار إلى أن الناقلات الإيرانية لم تواجه اعتراض السفن الأمريكية، على الرغم من تحذيرات واشنطن لإيران وفنزويلا.





وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ردا على نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

بغداد اليوم- متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا غير مسبوق قد يؤدي إلى تجريد مواقع التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية ومعاقبتها بتهم تقييد حرية التعبير والتآمر مع الحكومة الصينية ضد الولايات المتحدة.

وقبيل توقيع الأمر التن

بغداد اليوم- متابعة

انتخب مجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان)، اليوم الخميس، وضمن دورته الجديدة الحادية عشرة، النائب محمد باقر قاليباف رئيسا له لفترة عام واحد.

وحصل قالیباف على 230 صوتا من اصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجلس ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلن موريل باوزر رئيس بلدية واشنطن، أن العاصمة الأمريكية ستطلق يوم الجمعة 29 مايو، أولى مراحل رفع قيود العزل العام، التي فرضت للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال باوزر اليوم الأربعاء، إن واشنطن شهدت "تراجعا مطردا" في حا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وصول ناقلة الوقود الإيرانية الرابعة إلى فنزويلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وصول ناقلة الوقود الإيرانية الرابعة إلى فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).