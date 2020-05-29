مصرف الرافدين يجدد تحذيره من صفحات وهمية تدعي منح السلف

2020/05/29 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد مصرف الرافدين تحذيره من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته /المعلومة/ الى “عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر صفحتها الرسمية الوحيدة على […]

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