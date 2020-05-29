2020/05/29 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصلول ناقلة النفط “فاكسون” الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.ونشرت البحرية الفنزويلية صور مرافقة السفن الفنزويلية للناقلة الإيرانية في مياه البلاد.يشار إلى أن الناقلات الإيرانية لم تواجه اعتراض السفن الأمريكية، على الرغم من تحذيرات واشنطن لإيران وفنزويلا.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).