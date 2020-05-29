أربيل تصدر قرارات جديدة لمكافحة فايروس كورونا

2020/05/29 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- أربيل أصدرت غرفة عمليات أربيل، عدة قرارات لمكافحة فيروس كورونا، ومن ضمنها آلية دخول المواطنين من المحافظات العراقية والمناطق المتنازع عليها إليها.وذكرت الغرفة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، أنها “اجتمعت برئاسة محافظ أربيل، فرست صوفي، وأصدرت عدة قرارات منها إلزام سائقي سيارات النقل العام وسيارات الأجرة والركاب اعتباراً من […]

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