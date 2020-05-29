  الديمقراطي: فؤاد حسين مازال مرشحا لوزارة الخارجية وسط مؤشرات إيجابية لتمريره

2020/05/29 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان فؤاد حسين مازال مرشحا لمنصب وزير الخارجية، لافتا الى ان هناك تأكيدات على وجود مؤشرات إيجابية من النواب والكتل السياسية لتمرير فؤاد حسين للمنصب المذكور.وقال باجلان لـ /المعلومة/، ان “حكومة الإقليم أعلنت ان مرشح وزارة الخارجية مازال فؤاد حسين، وبما ان الحزب الديمقراطي تنازل […]

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