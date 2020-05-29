كوردستان تتخطى عتبة جائحية جديدة وثاني أكبر مدنها تسجل

2020/05/29 | 09:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن أبدى وزير الصحة في إقليم كوردستان تخوفه من صعوبة رصد الإصابات في الموجة الثانية - صورة: فرانس برس

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