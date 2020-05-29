تربية الديوانية تعلن إنهاء الاستعدادات للامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

2020/05/29 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية عن إنهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء الامتحانات التمهيدية للامتحان الخارجي لجميع المراحل الدراسية.وقال مدير إعلام تربية الديوانية عبد الكاظم الاسدي، إنه سيتوجه 2400 متقدم لأداء الامتحانات موزعين على 28 مركزا امتحانيا ولجميع المراحل الدراسية بعد إنهاء جميع الاجراءات الخاصة بإجراء الامتحانات التمهيدية للامتحان الخارجي التي ستجري يوم […]

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