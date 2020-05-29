دول تعود للحياة الطبيعية بعد فك قيود كورونا

2020/05/29 | 09:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت العديد من دول العالم تخفيف الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل متزامن.وأعلنت إسبانيا الخميس أنها ستخفف أكثر من إجراءات العزل بدءاً من الأسبوع المقبل، بحيث ستسمح لـ70 بالمئة من السكان بزيارة المطاعم وأحواض السباحة ومراكز التسوق.

وقال فرناندو سيمون، رئيس مركز تنسيق البلاغات الصحية والطوارئ، في مؤتمر صحافي "الطريقة التي تتطور بها الأرقام جيدة للغاية".

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.



وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27,119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237,906.

واعتباراً من الإثنين، سيُسمح لمناطق جديدة في البلاد بفتح أحواض السباحة، وإنْ كان ذلك أمام عدد محدود من الناس، إضافة إلى الشواطئ التي سيتعيّن على مرتاديها الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس، وهو يعلن عن المرحلة التالية من تخفيف إجراءات العزل العام، إن البلاد ستسمح للمطاعم والحانات والمقاهي بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من الثاني من يونيو (حزيران) رغم وجود مزيد من القيود في باريس مقارنة بأي مكان آخر.

وسترفع الحكومة أيضاً القيود التي فرضتها على السفر وكانت قد حددته في مسافة مئة كيلومتر كما ستعيد فتح الشواطئ والمتنزهات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال فيليب إنه يؤيد رفع القيود المفروضة على حدود الدول في منطقة شينغن الأوروبية دون فرض قواعد للحجر الصحي بدءاً من 15 يونيو.



وذكر فيليب في خطاب أذيع على التلفزيون "ستصبح الحرية هي القاعدة والحظر هو الاستثناء“.

تركيا

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، عن سلسلة إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل، بعد النجاح في كبح جماح انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان، بعد ترأسه لاجتماع عقدته حكومته الخميس في إسطنبول، للإعلان عن القرارات الصادرة بخصوص خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وأكد الرئيس التركي رفع قيود السفر بين المدن بشكل كامل اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل.

ولفت إلى إن تركيا نجحت في تلبية طلبات مساعدة لـ 100 دولة من أصل 135 في مكافحة فيروس كورونا.

وضمن إجراءت تخفيف القيود، أكد أن رياض الأطفال ودور رعاية الأطفال النهارية (الحضانات) ستفتتح مجددا اعتبارا من 1 يونيو.

وأضاف أن حكومته سمحت للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاما باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

فيما أوضح أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر، والشواطئ والحدائق ستفتح مجددا في الأول من يونيو ضمن قواعد محددة.

كما أن متاجر بيع الحيوانات ستعود إلى عملها اعتبارا من الأول من يونيو، مع استئناف مسابقات الخيول اعتبار من 10 من الشهر نفسه.

وأضاف الرئيس أردوغان أن مدارس السياقة ومثيلاتها ستبدأ أعمالها اعتبارا من 1 يونيو أيضا.

وقال أردوغان إنه "من المفيد الاستمرار في فرض بعض قيود حظر التجول لبعض الوقت".

وأضاف في هذا الإطار، أن الفئة العمرية من 0-18 عاما معفيون من حظر التجول يومي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و 20:00.

أما الفئة العمرية فوق 65 عاما، فهم معفيون من قيود حظر التجول أيام الأحد، بين الساعة 14:00 و 20:00، بحسب الرئيس أردوغان.

كما أعلن عن رفع القيود المفروضة على السياحة البحرية وصيد الأسماك والنقل في إطار القواعد المحددة، بجانب رفعها عن الرياضيات الفردية.

وأشار إلى أن المتاحف والمواقع الإثرية، ستفتتح مجددا أمام الزوار اعتبارا من 1 يونيو.

عربياً، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتباراً من اليوم الجمعة.



والشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر.

وفي السعودية بدأ الخميس سريان تخفيف حظر التجوال الكامل الذي فرضته السلطات ضمن إجراءات الإغلاق الرامية لمواجهة وباء كورونا.



وأعلنت السعودية أنها سترفع قيود الإغلاق على ثلاث مراحل، حتى إنهاء حظر التجول بالكامل، اعتباراً من 21 يونيو.

كما خففت الكويت حظر التجول الشامل إلى جزئي، وأعلن الأردن أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس.

لا حالات جديدة في الصين

في الصين، قالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي يوم أمس الخميس بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة الصحة إنه تم رصد خمس حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم الخميس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.

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