رغم أزمة كورونا.. واشنطن توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار

2020/05/29 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة محتملة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي (باتريوت).

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في إخطار للكونغرس، إن الخارجية الأمريكية صدقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا (باك-3) ونظم (إم.إس.إي) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار، بحسب "رويترز".

وبالإضافة إلى الصواريخ الاعتراضية الجديدة، صدقت وزارة الخارجية على تحديث نظام باتريوت الموجود حاليا في الكويت.

وشركتا لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز هما الموردان الرئيسيان للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي يتكون منها نظام باتريوت.

وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في 7 مايو/ آيار الجاري،عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية تقوم بسحب أنظمة "باتريوت" الدفاعية من المملكة العربية السعودية وتدرس تقليص قدراتها العسكرية في البلاد.

وأشارت واشنطن على لسان وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن سحب بطاريات باتريوت ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط".

بغداد اليوم- متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا غير مسبوق قد يؤدي إلى تجريد مواقع التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية ومعاقبتها بتهم تقييد حرية التعبير والتآمر مع الحكومة الصينية ضد الولايات المتحدة.

وقبيل توقيع الأمر التن

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصلول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.

ونشرت البحرية الفنزويلية صور مرافقة السفن الفنزويلية

بغداد اليوم- متابعة

انتخب مجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان)، اليوم الخميس، وضمن دورته الجديدة الحادية عشرة، النائب محمد باقر قاليباف رئيسا له لفترة عام واحد.

وحصل قالیباف على 230 صوتا من اصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجلس ا

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